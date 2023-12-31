بدأ حفل «نجمات العرب»، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية، ويضم كوكبة كبيرة من نجمات الوطن العربي.

قدمت المطربة أصالة نصري وأسماء لمنور دويتو غنائي على المسرح، بأغنية «سيدي الغرام»، حيث اشترك فيها الثنائي وتم طرحها خلال عام 2023، وسط تفاعل من الجمهور، في اجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

وقالت أصالة: "شكرا للشعب السعودي على محبتكم ودعمكم"، مشيرة: "السعودية هي بلدي مش عارفة هي الأولى ولا الثانية، كل البلاد بلادنا، وشكرا ليكم جميعا".

وحرصت أسماء لمنور وأصالة نصري، على تهنئة الجمهور بمناسبة العام الجديد، وقدمتا التهنئة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باق من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.