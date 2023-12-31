أعلن مستورد المواد الغذائية والرعاية وأدوات الزينة Shastowitz في إسرائيل، اليوم، عن زيادة في الأسعار بنسبة تصل إلى 15٪ على مجموعة متنوعة من المنتجات بدءًا من فبراير 2024.



يأتي ذلك بعد أن قامت الشركة في شهر مايو الماضي برفع أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات بنحو 15%، من بينها منتجات شاي بومبادور ومعكرونة باريلا وماستر شيف.



ووفقا للقناة الـ12، فإن عام 2024 يبدأ بموجة من الزيادات الفورية في الأسعار، بحيث قامت سلسلة من الموردين الكبار في إسرائيل بتسليم سلاسل البيع بالتجزئة قوائم أسعار جديدة تأخذ زيادات بنسبة 5% إلى 20%.