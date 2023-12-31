بيطري الشرقية تنظم ورشة عمل عن دور المجازر في الحصول على لحوم حمراء آمنة

قال الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية انتهت من تنظيم ورشة عمل بعنوان: "دور المجازر الحكومية في الحصول على لحوم حمراء آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي"، وذلك بحضور مديري الإدارات الداخلية والخارجية بالمديرية وأقسام الصحة العامة والمجازر بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الأطباء والإداريين العاملين بالمديرية.

وأوضح، في بيان اليوم، أن الورشة تأتي لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة في إطار سعي المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

وشهدت الندوة إلقاء الدكتور محمد يوسف مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أحمد الجداوي طبيب تفتيش بالمجازر، والدكتورة ريم محمود طبيبة تفتيش بالمجازر، لمحاضرة عن دور المجازر الحكومية في الحصول على لحوم حمراء وصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث استعرضوا خلالها جهود أطباء المجازر الكبيرة ودورهم البارز فى الحفاظ على صحة المواطن أثناء موسم عيد الأضحى، وأنسب الطرق لحفظ اللحوم لربة المنزل خلال موسم عيد الأضحى.