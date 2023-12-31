كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة من تواجدها أمام الكنائس والأديرة، ومنع الباعة الجائلين من التواجد بالقرب من أسوار الكنائس، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، للحفاظ على الأمن، وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين أثناء احتفال رأس السنة الميلادية.

يأتي ذلك من خلال تكثيف التشديدات الأمنية التنظيمية والمرورية مع وجود الإشراف والمرور على الكنائس والأديرة، وبالأخص بالمدن الكبرى مثل مدينة دمنهور وكفر الدوار، مع وجود الأكمنة بمداخل ومخارج المدن السياحية، ومنها وادي النطرون.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت الدينية وتوفير الأجواء اللازمة.

كما شددت بلبع على متابعة سير العمل بالمرافق العامة ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمواجهة أي حالات طارئة وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة والتواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض، وكذا رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط الإسعاف وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من تجمعات الكنائس.

كما وجهت برفع درجة الاستعداد بغرفة إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة وبجميع المرافق ومديريات الخدمات، وقيام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى وخاصة في محيط الكنائس، وكذا متابعة أعمال إنارة جميع الطرق المؤدية للكنائس وحولها وتشديد الرقابة على الحدائق والملاهي العامة.