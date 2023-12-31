اليابان تشهد ارتفاع في أسعار أكثر من 30 ألف سلعة غذائية عام 2023

ارتفعت أسعار 32396 سلعة تنتجها 195 من كبرى شركات المواد الغذائية والمشروبات في اليابان عام 2023، فيما يعد أكبر عدد من السلع الغذائية التي تشهد ارتفاعا في الأسعار منذ 30 عاما، حين انهار اقتصاد الفقاعة في اليابان في التسعينيات، وفقا لشركة "تيكوكو داتا بنك" للأبحاث.

وقالت صحيفة "جابان تايمز" إن هذا الرقم يمثل ارتفاعا بنسبة 7ر25% مقارنة بعام 2022، عندما ارتفعت أسعار 25768 سلعة غذائية.

ومن المتوقع أن ينخفض عدد السلع التي سيتم رفع أسعارها العام المقبل بشكل حاد ليصل إلى حوالي 15000 سلعة. ومع ذلك، حذر أحد المسؤولين من أن أسعار سلع أكثر قد ترتفع بصورة تفوق ما كان متوقعا اعتمادا على عوامل التكلفة وحركة أسعار الصرف الأجنبي.

وفي عام 2023 ارتفعت أسعار نحو 5 آلاف سلعة خلال كل من فبراير، عندما رفع كبار المصنعين أسعار المواد الغذائية المجمدة، وفي إبريل عندما ارتفعت أسعار المايونيز وسلع أخرى نتيجة نقص المعروض من البيض. وشهدت حوالي 4760 سلعة ارتفاعا في الأسعار في أكتوبر.