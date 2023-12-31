إصابات بالاختناق إثر اطلاق القوات الإسرائيلية لقنابل الغاز عند مدخل الخليل

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أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام، مساء يوم السبت، إثر إلقاء القوات الإسرائيلية القنابل الغازية عليهم عند مدخل مدينة الخليل الشمالي.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب المواطنين ومركباتهم بشكل مباشر على مدخل الخليل الشمالي (رأس الجورة)، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق".

هذا وأصيب جنديان إسرائيليان في حصيلة أولية لتنفيذ عملية دهس استهدفت مجموعة من الجنود عند مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت عن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 504.

ومع دخول الحرب يومها الـ85 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.