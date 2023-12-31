الهند تحقق مع 10 شركات طيران أجنبية بتهمة التهرب الضريبي

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عنها أن "المديرية العامة لاستخبارات ضريبة السلع والخدمات" تحقق مع عشر شركات طيران أجنبية على الأقل، بسبب ما يزعم عن تهرب ضريبي.

ومن بين شركات الطيران "الخطوط الجوية البريطانية" و"الاتحاد" و"الخطوط الجوية التايلاندية" والخطوط الجوية القطرية، و"لوفتهانزا" و"طيران الإمارات" و"الخطوط الجوية العمانية" و"الخطوط الجوية السنغافورية"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتم استجواب مسؤولين تنفيذيين من بعض شركات الطيران، على مدار الشهر الماضي، بينما لم يتم استجواب آخرين بعد.

وذكر تقرير الصحيفة أن هذه المرة الأولى، التي طلبت فيها الهند من شركات طيران أجنبية تفاصيل حول نفقات محلية ودفع ضرائب، مقابل خدمات مقدمة في البلاد.