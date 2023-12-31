اندلع نقاش ساخن، بين مذيعة قناة الجزيرة مباشر حياة اليماني والمتحدث باسم حركة فتح جمال نزال، بعدما اعتبر الأخير أن إسرائيل ترى وجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة مصدر تهديد وجودي لها.

وخلال مقابلة بُثت مساء السبت، قال نزال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد ألا يكون في غزة بعد حركة حماس ما يهدد أمن إسرائيل، معتبرا أنه يقصد بذلك السلطة الفلسطينية.

فسألته اليماني، عن كيفية استخلاصه هذا الأمر، وقالت إن الحديث على مدار أيام الحرب الـ85 كان مرتبطا من قبل نتنياهو نفسه بعدم وجود حركة حماس، وأنه يعتبر التهديد متمثلا في المقاومة.

وردّ عليه متحدث فتح: «إرجعي للأرشيف الخاص بكم بشكل جيد لاسترجاع تصريحات نتنياهو وسموتيرتش وليبرمان وجندلمان، وكلها تصب في أن وجود السلطة الوطنية الفلسطينية بالنسبة لإسرائيل هو تهديد وجودي لا يقل عما يرونه في حركة حماس».

وأضاف: «أنا أثق في أرشيف الجزيرة، وإذا لم تجدوها، مستعدون لإخراجها لكم من تلفزيون فلسطين».

فقاطعته المذيعة قائلا: «لست بحاجة إلى فعل ذلك.. أنا أعرف التصريحات التي تتحدث عنها"، فسألها متحدث فتح: «إذًا لماذا تنكريها».

فقالت: «على العكس، كانت هناك تصريحات (إسرائيلية) تقول إنه ربما يمكن الاستعانة بالسلطة»، لكن متحدث فتح نفى أن تكون هذه التصريحات صدرت من إسرائيل.

وعادت المذيعة لتسأله عن كيفية استخلاصه أن التهديد داخل قطاع غزة يتمثل في السلطة وليس حماس أو المقاومة.

وردّ عليها متحدث فتح: «أنا لم أستخلص.. هو قال ذلك في تصريحات سابقة.. هو ووزراؤه أجمعين.. كل وزراء نتنياهو قالوا إنهم لا يريدون السلطة الوطنية في الضفة الغربية ولا يريدونها في غزة أيضا».

وتابع: «أنا أربأ بصحفية ماهرة مثلك أن تمحو الأرشيف من الذاكرة لإنه موجود لدينا في تلفزيون فلسطين وسنعطيكم إياه».

وردّت عليه المذيعة: «الأرشيف موجود لديك ولديَّ.. وأنا لا أمحو أرشيفات.. أنا أسأل سؤالا متعلقا بما قلته إن التهديد هو السلطة.. أين ذهبت حماس؟ هل تَعتبر أن حماس والمقاومة الفلسطينية انتهت ويعتبر التهديد الوحيد للاحتلال الإسرائيلي هو السلطة، أين ذهبت حماس من قطاع غزة.. هل تتحدث بمنطق أنه لن تكون هناك مقاومة».

فقال متحدث فتح: «من أين تأتي بهذا الكلام.. هل قلت لا توجد مقاومة؟.. توجد مقاومة في غزة، وتوجد مقاومة قوية أيضا في الضفة بطرق فعالة أكثر».

وأشار إلى أن الضفة الغربية مثّلت طوال الوقت الساحة الرئيسية والوحيدة للمقاومة سواء قبل أو بعد جائحة كورونا.

المتحدث باسم #فتح: حـ ـماس ستحتفظ بالسلطة في #غزة حتى لو بقي في يدها 3 سكاكين مطبخ #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/nfYodcAxnC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 31, 2023

يُشار إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يمثل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع أحد الأهداف التي حدَّدها جيش الاحتلال لهذه الحرب.

ودائما ما يكرر نتنياهو أن أهداف الحرب على غزة، هي القضاء على حركة حماس سواء على صعيد العمل المقاوِم أو إدارتها لغزة، وكذلك العمل على إعادة المحتجزين والأسرى، وما يسميه ضمان عدم وجود أي تهديد من غزة لإسرائيل في أعقاب عملية طوفان الأقصى.