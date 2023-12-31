استخدمت المقاومة الفلسطينية ما اسمته بـ"عبوة شواظ" لاصطياد الدبابات الإسرائيلية والآليات العسكرية المتوغلة في قطاع غزة، والتي برز استخدامها بشكل كبير خلال الشهر الماضي.



وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، في تسجيل صوتي، منتصف الشهر الماضي، إن العبوة استخدمت في محاور القتال ضد الآليات العسكرية الإسرائيلية أو القوات التي توغلت في محاور جديدة داخل شمال القطاع ووسطه وجنوبه.



وتداول نشاط على موقع "إكس" اسم العبوة بشكل كبير، صباح اليوم الأحد، خاصة بعد استطاعتها استهداف المركبات الإسرائيلية من المسافة صفر.



وفي هذا التقرير أبرز المعلومات عن العبوة شواظ، حسب المركز الفلسطيني للإعلام..



1 - عبوة ناسفة يتم تصنيعها في غزة.

2 - خفيفة الوزن وسهلة النقل.

3 - مضادة للدبابات والعربات العسكرية والأفراد.

4 - لها قدرة تدميرية عالية مع قلة الأضرار الجانبية.

5 - سهلة التصنيع وتكلفتها قليلة ولا تحتاج إلى وقت كبير لتصنيعها.

6 - لها قدرات كبيرة على اختراق المركبات والدبابات.

7 - تخترق الدروع الحديدية بسمك 38 سنتيمترا.

8 - تستطيع اختراق 200 ملليمتر من الفولاذ للمركبات العسكرية.

9 - يتكوّن جهازها المتفجر من علبة تحتوي على مادة متفجرة ومغطاة ببطانة بشكل مخروطي.

10 - الصفائح المعدنية بها تصنع عادة من النحاس.

11 - تخترق الهدف بينما تتحول العبوة إلى شكل يشبه السهم يسمح لها باختراق المركبات المدرعة.

12 - يصل وزن النسخة السابعة من العبوة شواظ حوالي 3.5 كيلوجرام من المواد شديدة الانفجار.

13 - تتمتع بدقة عالية في إصابة الهدف عند إطلاقها من مسافة قريبة.

14 - أثبتت فاعلية في اختراق دبابة ميركافا الإسرائيلية التي تعد ضمن أقوى الدبابات في العالم، ومركبات النمر الإسرائيلية أقوى عربات ناقل الجنود في العالم.