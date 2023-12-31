أنغام ونانسي عجرم تتبادلان الأغاني على المسرح في حفل نجمات العرب

بدأ حفل «نجمات العرب»، بقيادة المايسترو هاني فرحات، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية، ويضم كوكبة كبيرة من نجمات الوطن العربي.

قدمت المطربة أنغام أغنية «إحساس جديد» للمطربة اللبنانية نانسي عجرم على المسرح، والاي قدمتها نانسي في عام 2006، ضمن ألبوم «يا طبطب.. وأدلع» خلال الحفل، وسط تفاعل من الجمهور، في اجواء مليئة بالبهجة والسعادة، بينما قدمت نانسي أغنية «بعتلي نظرة» للمطربة أنغام، والتي قدمتها عام 1999، ضمن ألبوم «وحدانية».

وقالت أنغام إنها تحب نانسي عجرم للغاية، وأكثر ما تعجب به في نانسي هو استمراريتها في العمل ومواصلة النجاح، مشيرة أن اسم نانسي عجرم يعني لها الجمال.

وعبرت نانسي عجرم عن سعادتها بتقديم دويتو مع أنغام على المسرح، مشيرة أنها متحمسة جدا للغناء معها على المسرح، وهناك حالة حب كبيرة بينها وبين أنغام.

وحرصت أنغام ونانسي على تهنئة الجمهور بمناسبة العام الجديد، وقدمتا التهنئة للملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين.

وتعرض شاشة MBC مصر، على الهواء من مدينة الرياض حفل الفنانات؛ أنغام، وأصالة، وأحلام، ونانسي عجرم، وإليسا، وأسماء لمنور تحت شعار "ليلة نجمات العرب" ضمن حفلات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم كل فنانة باق من أجمل أغانيها بمناسبة ليلة رأس السنة الجديدة.