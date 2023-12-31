قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه فقد والده في المرحلة الإعدادية ورحل بعد أن علمه النظام في الحياة، مؤكدا أن كل شيء في حياته أساسه النظام.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أنه يتميز بالخط الجيد في اللغتين العربية والإنجليزية، موضحا أنه تعلم الخط منذ صغره على يد والده، والذي كان يخصص حصة يومية له لتعليمه «الهمزة» فقط، ما ساعد في تحسين مهارته باللغة العربية بشكل ملحوظ.

ولفت إلى أنه والده كان يعاني من قرحة في المعدة، وكان يستمع لأنين والده ولم يكن هناك أدوية فعالة آنذاك، الأمر الذي شجعه على دراسة الصيدلة، لأنه كان يرى أن الدواء هو الذي يخفف الآلام التي يعاني منها والده.

وأشار إلى الدور الذي لعبته والدته بعد وفاة والده، في الحفاظ على النظام الذي كانت تسير عليه الأسرة، مشددا على أن هذا الأمر لم يجعله يشعر بأي افتقاد سلبي في حياته هو وشقيقتيه.