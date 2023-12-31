ري المنيا: السدة الشتوية تبدأ 5 يناير لمدة 15 يوما

أعلن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، عن تحديد مواعيد إغلاق عدد من الترع الرئيسية والفرعية بمراكز وقرى المحافظة خلال السدة الشتوية، حيث يجري العمل في مناوبات 3 للترع والفروع بدائرة الإدارة العامة لري شرق المنيا لتنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهير والأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجاري المائية، ما يمثل ضرورة ملحة لشبكات ومرافق الري للارتقاء بمنظومة الري، وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه، طبقاً للمواعيد المقررة لكل ترعة.

قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم تحديد مواعيد السدة الشتوية بمدينة المنيا، حيث أصدرت الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا القرار رقم ٤٠٩ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إدارة نظم وتوزيع المياه خلال فترة أقل الاحتياجات للسنة المائية ٢٠٢٣– ٢٠٢٤.

ونص قرار الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة المنيا، على أنه سيتم قفل فم ترعة الإبراهيمية بديروط من غروب 5 / 1 /2024 إلى 20 /1 /2024 لمدة خمسة عشرة يوماً، وقفل ترع الساحلية والديروطية والبدرمان والدلجاوي قفلاً تاماً من غروب 5 /1 / 2024 إلى 20 /1 / 2024، لمدة خمسة عشر يوماً، وقفل فم البحر اليوسفي بديروط من غروب 5 / 1 / 2024 إلى 20 /1 / 2024، لمدة خمسة عشر يوماً.

كما يتم إعطاء رية عامة لمدة 7 أيام في جميع الترع قبل القفل التدريجي وكذلك إعطاء رية عامة لمدة 7 أيام في جميع الترع بعد الفتح التدريجي، يتم بعدها الاستمرار في تطبيق المناوبات طبقاً للبرنامج المعد بهذا الشأن، لافتاً إلى تشكيل مجموعات عمل تعمل على مدار 24 ساعة؛ للاطمئنان على الملاحة النيلية وعدم حدوث معوقات في مجرى نهر النيل.