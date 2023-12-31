وزير المالية الأيرلندي: اقتصادنا سيظل قويا في عام 2024

قال وزير المالية الأيرلندي مايكل ماكجراث، في مقابلة مع صحيفة بيزنس بوست، إن الاقتصاد الأيرلندي سيظل قويا في عام 2024 في ظل تخفيف الضغوط التضخمية ودعم إجراءات هامة للنمو.

وفى معرض اعترافه بوجود صعوبات ورياح عالمية معاكسة، أشار الوزير إلى أن أيرلندا لديها الكثير الذي يدعوها للتفاؤل في ظل معدلات التوظيف القياسية وانخفاض الدين العام وفائض كبير في الميزانية وزيادة بناء المساكن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنه قوله للصحيفة إن "الاقتصاد الأيرلندي سيستمر في النمو قياسا بالطلب المحلي المعدل، وهو إجراء نعتقد أنه يعكس بشكل أفضل التعافي الأساسي للاقتصاد الأيرلندي، وأنا واثق من الآفاق في عام 2024".

وأكد ماكجراث، أن ميزانية الدولة ستنهي العام بتحقيق فائض.