زيلينسكي: الغد الأفضل لا يأتي من تلقاء نفسه

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مواطنيه، إلى صياغة العام الجديد وفقا لأفكارهم الخاصة وعدم إغفال مستقبل وطنهم.

وقال زيلينسكي، في خطابه بالفيديو اليوم الأحد، والذي ظهرت فيه أيضا إلى جانبه زوجته أولينا: "نحن الأوكرانيون نعلم أكثر من أي أحد أن الغد الأفضل لا يأتي من تلقاء نفسه، لأننا ندافع عن كل غد لنا بأيدينا. ولهذا السبب سيكون عامنا الجديد هو بالضبط ما نريده أن يكون وبالطريقة التي سنصيغه بها."

وأشار زيلينسكي إلى أن العام الجديد يرتبط أيضا بالعمل النشط، وخاطب الشعب مباشرة قائلا: "إنكم جميعا لستم معجزة العام الجديد فحسب، بل أيضا المعجزة على مدار العام: بتصميمكم وإحساسكم بالمسئولية وبفعاليتكم."

وفي الوقت نفسه، ذكّر الأوكرانيين بأن البلاد لا تزال تتعرض للهجوم من جانب روسيا وتمنى لهم أن يتحلوا بالقوة والثقة. وأضاف: "الحياة والقوة هي شيمة الأشخاص الذين يدافعون عن مستقبل حر وآمن، وهو ليس مستقبلهم فحسب، بل مستقبل العالم أجمع."