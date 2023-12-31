انتشار سيارات الإسعاف بمحيط كنائس أسوان

قالت مصدر بهيئة إسعاف أسوان، إنه تم الدفع بنحو 50 سيارة إسعاف بمحيط الكنائس بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، في إطار الاحتفال بعيد الميلاد مساء اليوم السبت.

وأوضح المصدر أن كل المستشفيات رفعت درجة الاستعدادات القصوى، من خلال توفير كل الفرق الطبية المجهزة لاستقبال أية حالات طوارئ، مع توفير المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للتعامل.

وفي سياق آخر شهدت الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أسوان انتشار أشجار الزينة لإبراز البانوراما الجمالية لعروس المشاتي، وذلك قبل ساعات من الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

وشدد محافظ أسوان أشرف عطية، على التنسيق بين جميع المديريات والهيئات والمؤسسات ورؤساء المراكز بالمحافظة، ورفع درجة الطوارئ والاستعدادات القصوى خلال الاحتفالات برأس السنة.