قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن «مدينة خانيونس تتطلب ظروفًا قتالية مختلفة»، مشيرًا إلى أنها «بحاجة إلى قوات خاصة وهندسية فوق وتحت الأرض».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن «تلك القوات تحتاج غطاء ناريًا مختلفًا»، قائلًا إن «الطائرات في سماء القطاع توفر غطاء ناريًا جويًا للمساعدة أو الإنقاذ في العمليات العسكرية».



وأشار إلى أن الجيش بحاجة إلى استخدام كل الإمكانيات المتوفرة لديه؛ من أجل القضاء على التهديدات المحتملة، منوهًا أن «القادة بحاجة إلى مزيد من الدورات التدريبية يعودون بعد إنهائها إلى القتال».



وأكمل: «الجندي عندما يكون في خطر ويرى تهديدًا، فهذا يجعلنا نوفر كل الغطاء الناري من الجو والبر والبحر لحمايتهم ولكيلا يمسهم أي ضرر».



وعن اعتزام الجيش الهجوم على رفح الفلسطينية، عقب: «نحقق الأهداف ونقضي على حماس بطريقة ذكية ومخادعة ولا نقدم معلومات للعدو، كلما قلت المعلومات أدى ذلك لزيادة عنصر المفاجأة».