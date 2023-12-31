مترو الأنفاق في شنجهاي يجرب خدمة توصيل الطرود البريدية السريعة

أطلقت خدمات مترو الأنفاق في بلدية شنجهاي بشرقي الصين مشروعا تجريبيا لنقل الطرود البريدية السريعة في غير ساعات الذروة، وذلك للحد من ازدحام الطرق وتخفيض انبعاثات الكربون في قطاع البريد السريع.



وسيشمل التشغيل التجريبي الذي سيستمر ثلاثة أشهر أقساما معينة من الخط 1 والخط 2، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت .



وسيخصص كل قطار يعمل ذهاباً وإياباً على الخطين المذكورين بعض الأجزاء من عربته الخلفية لنقل الطرود البريدية في فترات معينة بعد الظهر.



وتشمل المواد التي سيتم توصيلها الصحف والمجلات والطرود داخل المدينة، بعد أن تخضع لفحوصات أمنية صارمة، وفقا لشركة "شانغهاي مترو" التي تشغل مترو الأنفاق.



وتم إطلاق الخدمة من قبل شركة "شانغهاي مترو" مع شركة "إس إف إكسبريس"، وشركة البريد الصيني، وهما مزودان رائدان لخدمات البريد السريع في الصين.



وقال شيوي تشن، مدير العمليات في شركة "إس إف إكسبريس"، إن التوصيل السريع عن طريق مترو الأنفاق سيرفع الكفاءة بأكثر من 20% مقارنة بالنقل على الطرق.



وكانت مدن صينية، بما فيها بكين وووشي وشنتشن، قد جرّبت في وقت سابق خدمة توصيل الطرود البريدية عبر مترو الأنفاق.