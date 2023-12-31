إنتربول: ارتفاع غير مسبوق في الجريمة المنظمة عبر الحدود

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تشهد منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول"، ارتفاعا في الجريمة المنظمة، من شبكات تعمل عبر الحدود، قائلة إن مثل هذه العصابات من المتوقع أن تصبح أكثر قوة.

وقال يورجن شتوك الأمين العام للمنظمة ومقرها "ليون" لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إننا نواجه وباء غير مسبوق في الجريمة المنظمة عبر الحدود.

وأضاف: "عالميا، أصبحت الجماعات الإجرامية العاملة، أكثر قوة وأكثر نفوذا وأكثر خطرا وأكثر عنفا في شوارعنا".

وتابع أن مكافحة الجريمة المنظمة يحتاج إلى معالجة من قبل المجتمع ككل "استقرار مجتمعاتنا، على المحك".

وأضاف الأمين العام للإنتربول، أنه لا يمكن لأي بلد ولا منطقة التعامل مع أزمة الأمن وحدها.