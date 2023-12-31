وزير الصحة التركي: أحضرنا قرابة 292 مريضا من غزة لعلاجهم

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأحد، إحضار 292 شخصا من سكان غزة لعلاجهم في بلاده خلال 2023.

جاء ذلك في مقطع فيديو شاركه قوجة على حسابه في منصة إكس، حول منجزات بلاده في مجال الرعاية الصحية خلال 2023، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشار إلى إرسال وزارة الصحة التركية مساعدات طبية إلى غزة بواقع 15 طائرة، وسفينة واحدة، و20 سيارة إسعاف، وسيارتين مجهزتين لحالات الإنقاذ الطبية.

وأكد في هذا الإطار، نقل 533 شخصا من سكان غزة بينهم 292 مريضا وجريحا و241 مرافقا إلى تركيا لتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم.

كما أرسلت تركيا بحسب وزير الصحة، مستشفى ميدانيا مجهزا بالكامل ومولدات كهربائية ولوازم أساسية وأدوية إلى المنطقة.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم إسرائيل بارتكاب مذبحة في قطاع غزة جراء هجماتها على القطاع وألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل، وأعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال".

وتشن إسرائيل هجمات برية وجوية على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس التي تحكم القطاع في السابع من شهر أكتوبر الماضي وشملت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.