الصحة العالمية: لا نزال ننتظر منذ 5 سنوات بيانات فيروس جائحة كوفيد من الصين

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، إنها بعد مرور خمس سنوات من تسجيل أول حالات الإصابة بمرض رئوي جديد في مدينة ووهان الصينية ، لا تزال تنتظر التعاون الكامل من بكين لتوضيح منشأ ائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقالت المنظمة في جنيف اليوم الاثنين، "هذا واجب أخلاقي وعلمي".

وأضافت:" نواصل دعوة الصين إلى مشاركة البيانات والوصول إليها حتى نتمكن من فهم منشأ كوفيد 19".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أنه "بدون الشفافية والمشاركة والتعاون بين البلدان، لا يمكن للعالم أن يمنع ويستعد بشكل كاف لمواجهة الأوبئة والجوائح في المستقبل ".

يشار إلى أنه منذ بداية الجائحة ، أعربت الصين عن مخاوفها من أن يتم إلقاء اللوم عليها فيما يتعلق بالتفشي العالمي للمرض.

ومنذ ذلك الحين ، تبنت الحكومة ووسائل الإعلام الرسمية حملة رأي عام ضخمة تركز على احتمال أن يكون الفيروس ربما جاء من الخارج وليس من الصين.

ولم تتمكن لجنة مشتركة من الخبراء الصينيين ومنظمة الصحة العالمية من السفر إلى ووهان حتى عام 2021.

وفي تقريرها النهائي ، اعتبرت اللجنة أنه من "المحتمل أو المحتمل جدا" أن يكون فيروس كورونا قد نشأ من نوع من الحيوانات البرية ثم انتقل إلى نوع آخر من الحيوانات قبل أن ينتقل إلى البشر في نهاية المطاف.