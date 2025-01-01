الرئيس الصيني: الأولوية للتنمية عالية الجودة وتعزيز الاعتماد على الذات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، إن بلاده، ثاني أكبر اقتصاد في العالم يمكنه التغلب على التحديات والضغوط التي يواجهها من خلال العمل الجاد.

وأدلى شي بهذه التصريحات في رسالته بمناسبة العام الجديد 2025 التي ألقاها عبر مجموعة الصين للإعلام وشبكة الإنترنت.

وقال شي إن الصين، التي من المقرر أن تنجز خطتها الخمسية الـ14 بشكل كامل في عام 2025، ستعمل على تنفيذ سياسات أكثر استباقية وفعالية، وإعطاء الأولوية إلى التنمية عالية الجودة، وتعزيز الاعتماد على الذات والقوة بشكل أكبر في مجالي العلوم والتكنولوجيا، والحفاظ على الزخم السليم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الاقتصاد الصيني "يواجه الآن بعض الظروف الجديدة، بما في ذلك التحديات المتمثلة في عدم اليقين في البيئة الخارجية والضغط الذي يفرضه التحول من محركات النمو القديمة إلى محركات جديدة".

وتابع: "لكننا نستطيع أن ننتصر من خلال عملنا الجاد. وكما هو الحال دائما، نحن ننمو وسط الرياح والأمطار، وأصبحنا أقوى بفضل الأوقات العصيبة. وعلينا أن نتحلى بالثقة".

واستعرض شي البصمة التي تركتها الصين خلال عام 2024، قائلا إن الاقتصاد شهد انتعاشا ويسير في مسار تصاعدي، حيث من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين علامة الـ130 تريليون يوان (نحو 18.08 تريليون دولار أمريكي)، وقد يتجاوز إنتاج الحبوب في البلاد 700 مليون طن.

كما أشار إلى أن الصين عززت قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة، واستمرت قطاعات وأشكال ونماذج جديدة للأعمال الجديدة في الظهور.

وأشار إلى أنه لأول مرة، أنتجت الصين أكثر من 10 ملايين مركبة تعمل بالطاقة الجديدة في عام واحد، وحققت اختراقات في مجالات، من بينها الدوائر المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات الكمية.

كما أكد الرئيس الصيني أنه لا يمكن لأحد إطلاقا إيقاف إعادة توحيد الصين باعتباره اتجاه العصر.

وقال: "نحن الصينيين على جانبي مضيق تايوان ننتمي إلى نفس العائلة. ولا يستطيع أحد إطلاقا أن يقطع رابطة القرابة بيننا أبدا".

وأضاف أن الصين ستنفذ بثبات سياسة "دولة واحدة ونظامان" من أجل الحفاظ على الازدهار والاستقرار طويل الأمد في هونغ كونج وماكاو.