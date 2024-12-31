سقوط أمطار غزيرة في بورسعيد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت محافظة بورسعيد سقوط أمطار غزيرة على جميع الأحياء وبمدينة بورفؤاد استمرت نحو ساعتين تقريباً.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالاستعانة بمعدات جهاز الإنقاذ والطوارئ، وسيارات كسح المياه والصرف الصحى، برفع مخلفات وآثار الأمطار من على جانبي الطرق والشوارع والميادين الرئيسية.

لم يؤثر سقوط الأمطار على حركة كوبري النصر العائم المتحرك بنطاق حي الضواحي، أو معدية مدينة بورفؤاد.

كما تم منع خروج سفن ميناء صيدالسمك كإجراء احترازي تحسبا لتقلبات حالة الطقس.

انتظمت حركةالملاحة بممر المجرى الملاحي لقناة السويس، واستمر العمل بموانئ شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية.