 مجهولون يستهدفون نُزُلا للاجئين في غرب ألمانيا بألعاب نارية - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 5:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مجهولون يستهدفون نُزُلا للاجئين في غرب ألمانيا بألعاب نارية

شفالمتال(ألمانيا) - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 5:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 5:04 م

اقتحم شخص مجهول نُزُلا للاجئين في بلدة شفالمتال بولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا بهدف إشعال مفرقعات نارية داخله.

وذكرت الشرطة أن سيارة قديمة تقل أربعة أو خمسة أشخاص توقفت عند النُزُل في الليل. وأفادت أقوال الشهود بأن أحد المشتبه بهم نزل من السيارة، ودخل إلى المطبخ عبر باب مفتوح وألقى مفرقعًا ناريًا داخل غسالة، مما أدى إلى تدميرها.

بعد ذلك، عاد المشتبه به إلى السيارة. وأثناء مغادرة المجموعة، تم إلقاء صاروخين ناريين باتجاه النُزُل. ولم يصب أحد بأذى. ويُعتقد أن أعمال الأشخاص الذين كانوا موجودين في السيارة تتراوح بين 15 و18 عامًا. ويحقق قسم أمن الدولة في الواقعة، حيث لا تزال الدوافع غير معروفة. ويعيش في النُزُل حوالي 100 شخص من جنسيات مختلفة.

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