الصين ترفض ادعاءات الصحة الدولية بعدم التعاون لتوضيح أصل فيروس كورونا

رفضت الصين ادعاءات منظمة الصحة العالمية التي اتهمتها بعدم التعاون الكامل لتوضيح أصل فيروس كورونا بعد خمس سنوات من تفشي الوباء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج في بكين اليوم الثلاثاء، إنه قبل خمس سنوات، شاركت الصين على الفور المعلومات والتسلسلات الجينية للفيروس مع منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن الصين تلتزم دائما بالانفتاح العلمي والشفافية، وقدمت المزيد من البيانات والنتائج العلمية لتتبع الفيروس أكثر من أي دولة أخرى.

يأتي ذلك بعد أن خرجت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين لتقول إنه بعد خمس سنوات من الإبلاغ عن الحالات الأولى من مرض الرئة الجديد في مدينة ووهان الصينية، لا تزال وكالة الأمم المتحدة تنتظر التعاون الكامل من السلطات الصينية لتوضيح أصل فيروس جائحة كوفيد-19.

وقالت منظمة الصحة العالمية في جنيف: "نواصل دعوة الصين إلى تبادل البيانات والوصول إليها حتى نتمكن من فهم أصول كوفيد-19".

وأضافت أنه "بدون الشفافية والمشاركة والتعاون بين الدول، لا يستطيع العالم الوقاية والاستعداد بشكل مناسب للأوبئة المستقبلية".

وكان قد تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عن الحالات الأولى لما تبين أنه كوفيد-19، وهو مرض رئوي معدي يسببه فيروس كورونا المستجد سارس-كوف-2 من ووهان، في ديسمبر 2019.

وانتشر الفيروس بسرعة في جميع أنحاء العالم، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة وباء في مارس 2020.

وسعت الصين إلى الحيلولة دون إلقاء اللوم عليها بشأن تفشي المرض، وأكدت أن الفيروس يمكن أن يكون قد تم جلبه إلى البلاد من الخارج.