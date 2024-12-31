أردوغان: نبذل جهود مكثفة لإيقاف المجازر الإسرائيلية المستمرة في غزة وفلسطين

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في رسالة مصورة وجهها بمناسبة العام الجديد، التزام بلاده بتقديم الدعم اللازم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في سوريا.

وشدد أردوغان على أن "المرحلة المقبلة ستشهد خطوات حاسمة لتحقيق رؤية تركيا لمنطقة خالية من الإرهاب، بما يسهم في تعزيز الأمن والازدهار الاقتصادي". حسب وكالة الاناضول.

وفي حديثه عن الأوضاع في فلسطين، قال الرئيس التركي إن حكومته "تبذل جهودًا مكثفة لإنهاء المجازر المستمرة منذ أكثر من 15 شهرًا في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية"، مؤكدًا سعي بلاده لإرساء السلام في المنطقة.

وأعرب عن أمله في أن يكون العام الجديد فرصة لتحقيق تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والعدالة.

واختتم أردوغان كلمته بالتأكيد على عزم تركيا "لعب دور فاعل في حل الأزمات الإقليمية والدولية، بما يعكس مسؤوليتها كقوة تسعى لتحقيق الأمن والتنمية في المنطقة".