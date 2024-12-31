أوكرانيا تعلن عن وقوع أضرار في البنية التحتية بسبب الهجمات الروسية الأخيرة

قال عمدة مدينة شوستكا الأوكرانية، ميكولا نوها، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن روسيا شنت هجوما على المدينة الواقعة في شمال أوكرانيا والتي تضم العديد من مصانع الأسلحة ودمرت العديد من "أهداف البنية التحتية".

وأضاف نوها أن 12 مبنى سكنيا متعدد الطوابق ومؤسستين تعليميتين تضررت أيضا دون تقديم أي معلومات عن الضحايا.

وتقع مدينة شوستكا في منطقة سومي، على بعد نحو 250 كيلومترا شمال شرق كييف بالقرب من الحدود الروسية، وبلغ عدد سكانها قبل الحرب أكثر من 70 ألف نسمة.

كما أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية كييف عن وقوع أضرار نجمت عن سقوط حطام صواريخ في الجزء الشرقي من المدينة.

وذكرت تقارير غير مؤكدة أنه تم إطلاق عدة صواريخ روسية على أهداف في منطقة كييف بالقرب من قاعدة فاسيلكيف الجوية. وتم سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة خلال الليل وفي الساعات الأولى من الصباح، من المحتمل أن تكون من النيران المضادة للطائرات.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية نشرت صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة مقاتلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 70 طائرة مسيرة أوكرانية في مواقع مختلفة فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود خلال الليل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مطاري قازان، على بعد أكثر من 700 كيلومتر شرقي موسكو، وفلاديكافكاز، بالقرب من الحدود الجورجية، أوقفا عملياتهما بشكل مؤقت لأسباب أمنية.

وفي 25 ديسمبر الجاري، تضررت طائرة ركاب أذربيجانية في المجال الجوي الروسي واضطرت إلى تحويل مسارها إلى كازاخستان حيث تحطمت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

وهناك مؤشرات على أن الطائرة أصيبت من قبل الدفاعات الجوية الروسية.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد حرب روسية منذ نحو ثلاث سنوات.