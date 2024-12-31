وزير الداخلية التركي يكشف عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال 21 يوما

كشف وزير الداخلية التركي علي يارلي كايا، عن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم خلال 21 يومًا، مشيرًا إلى أن عمليات العودة تتركز بشكل رئيسي على مدينة حلب.

وبحسب موقع «تركيا الآن»، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كايا، في برنامج تلفزيوني خاص، وتحدث خلاله عن التطورات الأخيرة في ملف اللاجئين السوريين.

وأشار إلى أن تركيا «وقفت في الجانب الصحيح من التاريخ» فيما يتعلق بالقضية السورية، موضحًا أن بلاده تضم 4 ملايين و156 ألف شخص لديهم حق الإقامة القانونية.

وأوضح أن عودة السوريين بدأت منذ 8 ديسمبر بشكل طوعي وآمن ومنظم، قائلًا إن 35 ألفًا و114 لاجئًا سوريًا عادوا إلى وطنهم في غضون 21 يومًا فقط.

وأضاف أن العدد الإجمالي للعائدين بلغ 775 ألفا و117 شخصًا، مع استمرار العودة بمعدل يقارب 1700 شخص يوميًا، حيث بلغ متوسط العودة اليومية بين 9 و29 ديسمبر نحو 1672 شخصًا.

وصرح بأن هناك خططًا لفتح مكتب للهجرة في العاصمة السورية دمشق، لافتًا إلى تقديم الدعم والتدريب للمؤسسات هناك.

كما لفت الوزير التركي خلال تصريحاته إلى أن عودة اللاجئين ستزداد بعد عطلة المدارس.