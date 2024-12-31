مصادر إسرائيلية: تمديد الوجود في لبنان قرار سياسي

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نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر عسكرية قولها إن "تمديد الوجود في لبنان بعد وقف إطلاق النار قرار سياسي ومستعدون لكل الاحتمالات".

وأضافت المصادر العسكرية: "نواصل مراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار من خلال وسطاء أمريكيين"، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

وزعمت المصادر أن الجيش اللبناني سيواجه تحديات كبيرة في تلبية متطلبات نشر القوات في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن الحفاظ على مواقع استراتيجية بالأراضي اللبنانية أمر بالغ الأهمية للدفاع عن الحدود.

وفي وقت سابق، أوردت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية خبراً قالت إنه عن مصادر لم تسمها بإمكانية بقاء إسرائيل في الجنوب اللبناني.

ورأى المحلل العسكري الإسرائيلي موشية إلعاد أن سيناريو "عدم الانسحاب" غير قابل للتحقيق إلا في حال وقوع انتهاكات من جانب حزب الله للاتفاق.

وزعم إلعاد إن "إسرائيل ملتزمة بالاتفاق وستُتمم الانسحاب بالكامل كما هو مقرر، خاصة أنها قد وقّعت الاتفاق تحت إشراف قوى أمريكية وأوروبية، بشرط عدم انتهاك حزب الله للهدنة أو القيام بأي استفزازات جديدة".