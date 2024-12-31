في 29 ديسمبر 2024، تحطمت طائرة من طراز بوينج 737-800 تابعة لشركة Jeju Air أثناء محاولتها الهبوط في مطار موآن الدولي بكوريا الجنوبية.

كانت الطائرة في رحلة رقم 2216 من بانكوك إلى موآن، وأسفر الحادث عن وفاة 179 شخصًا من أصل 181 كانوا على متنها.

وقد أثار الحادث، الذي يُعد الأسوأ في تاريخ الطيران الكوري الجنوبي منذ عقود، حالة من الصدمة في البلاد التي تواجه بالفعل أزمة سياسية أدت إلى عزل الرئيس يون سوك يول ورئيس الوزراء هان دوك سو، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

تحقيقات شاملة

تعهدت كوريا الجنوبية بإجراء تحقيقات موسعة لمعرفة سبب الكارثة، كما أعلنت أنها ستخضع جميع طائرات بوينج 737-800 المشغلة في البلاد لفحص دقيق لضمان سلامتها. يأتي هذا الحادث ليضع مجددًا شركة بوينج، التي تُعد واحدة من أبرز الشركات المصنعة للطائرات التجارية، تحت المجهر بسبب سجلها الحافل بالحوادث المأساوية.



حوادث بارزة لطائرات بوينج

رغم سمعتها العالمية، واجهت بوينج على مدى العقود الماضية العديد من الحوادث التي أثارت قلقًا حول سلامة طائراتها. ومن بين أبرز هذه الحوادث:

1- حوادث طراز 737 MAX



في 2018، تحطمت رحلة "ليون إير" في إندونيسيا، تلتها في 2019 حادثة مماثلة لطائرة "إثيوبيا إيرلاينز"، مما أسفر عن مئات الضحايا. أظهرت التحقيقات أن السبب الرئيسي هو نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS)، الذي تسبب في هبوط أنف الطائرة بشكل غير متوقع، مما دفع بوينج إلى إجراء تعديلات جذرية على الطراز وإيقاف تشغيله عالميًا لفترة.

2- حادثة 737-800 في الصين (2022)



في مارس 2022، تحطمت طائرة تابعة لشركة تشاينا إيسترن إيرلاينز في مقاطعة جوانشي بجنوب غرب الصين. كانت الطائرة تقل 133 شخصًا، ولم يُعثر على أي ناجين.

3- فقدان عجلة مقدمة طائرة دلتا (مايو 2024)



أثناء استعداد رحلة دلتا رقم 982 للإقلاع من مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا، فقدت الطائرة من طراز بوينج 757 عجلة المقدمة، مما تسبب في حالة من الهلع. لم تُسجل إصابات، لكن الحادث أثار مخاوف جديدة بشأن سلامة طائرات بوينج.

4- حادثة طائرة الخطوط الإثيوبية (2010)



في يناير 2010، تحطمت طائرة بوينج 737-800 تابعة للخطوط الإثيوبية في البحر المتوسط بعد إقلاعها من بيروت، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 90 شخصًا.

5- كارثة رحلة طيران الهند (1985)



في يونيو 1985، انفجرت طائرة بوينج 747 أثناء تحليقها فوق المحيط الأطلسي بسبب قنبلة وضعت على متنها. الحادث أسفر عن مقتل 329 شخصًا، وكان إحدى أبرز الحوادث الإرهابية المرتبطة بالطيران.

6- كارثة رحلة TWA 800 (1996)



انفجرت طائرة بوينج 747 تابعة لشركة TWA في الجو بعد إقلاعها من نيويورك متجهة إلى باريس. الحادث، الذي أودى بحياة 230 شخصًا، أثار جدلاً واسعًا حول الأسباب المحتملة، حيث عزا التحقيق الرسمي السبب إلى انفجار خزان الوقود.