بريطانيا: اعتقال ثلاثة أفراد عصابة اعتدوا جنسيا على صبيان مهاجرين

قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر اليوم الاثنين، إنه تم القبض على ثلاثة أفراد عصابة لتهريب البشر اعتدوا جنسيا على العديد من الصبيان وقاموا بتهريب آلاف المهاجرين بشكل غير قانوني عبر أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" ، عن كوبر قولها ، إن الأفراد الثلاثة ، الذين أدانتهم محكمة بلجيكية غيابيا ، كانوا جزءا من شبكة "تعاملت بقسوة شديدة" مع الأشخاص الذين قامت بتهريبهم ، ومن بينهم الأطفال.

وساعد مواطنون أفغان في نقل المهاجرين من أفغانستان عبر إيران وتركيا ودول البلقان إلى أوروبا الغربية وخاصة فرنسا وبلجيكا وقاموا بحشر وتكديس العديد منهم بعد ذلك على متن قوارب صغيرة إلى المملكة المتحدة.

وتعرض الصبية الصغار الذين يسافرون معهم في تلك الرحلات للاعتداءات الجنسية بشكل خطير ، حيث قام أفراد العصابة بتصوير الاعتداءات المروعة واستخدام اللقطات المصورة لابتزاز ضحاياهم.

وحتى الآن أدانت محكمة في أنتويرب 23 عضوا من العصابة وأصدرت أحكامها ضدهم، وحوكم 11 منهم غيابيا.

وحكم على أحد الرجال الثلاثة الذين اعتقلوا في المملكة المتحدة بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما حكم على الاثنين الآخرين بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة 3000 يورو (3117 دولارا).

وبدأت السلطات البريطانية إجراءات تسليمهم وذلك لإرسالهم إلى بلجيكا لقضاء عقوبات السجن الصادرة بحقهم هناك.