وزارة السياحة الفلسطينية: الاحتلال يستهدف مواقع أثرية في أريحا

قالت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، إن بعض المواقع الأثرية في محافظة أريحا والأغوار تعرضت لاعتداءات متكررة ومكثفة في الأيام الماضية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وأضافت في بيان، أن سلطات الاحتلال سيجت موقع خربة البياضات في العوجا بسياج حديدي وأغلقته ببوابة، كما سمحت للمستعمرين باقتحام موقع تلال أبو العلايق الأثري وبإجراء حفريات غير شرعية فيه.

وأوضحت أن هذه الاعتداءات المتكررة على المواقع الأثرية الفلسطينية تأتي في إطار الهجمة الممنهجة التي تعتمدها حكومة الاحتلال للسيطرة على التراث الوطني الفلسطيني، وضمن خطة الضم التي أقرتها.

وأكدت أن الهدف من هذه الأعمال غير الشرعية محو الذاكرة الفلسطينية المرتبطة بشكل وثيق بهذه المواقع، ونهب مقدرات شعبنا الثقافية، وأنها أعمال تخالف القانون والاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها، واتفاقية اليونسكو لعام 1970.

وشددت على أنها تتابع هذه الاعتداءات وغيرها في المحافظات كافة، وتدين هذه الأعمال غير الشرعية، وأنها خاطبت الجهات الدولية العاملة في التراث من أجل الضغط على الاحتلال لوقفها.

وأكدت أن الخطة التي تبنتها الحكومة من أجل مواجهة قرار ضم المواقع الأثرية ستكون بمثابة حماية لمواقع التراث الفلسطيني، وأنها أطلقت حملة «جذورنا» لحماية مواقع التراث الثقافي المادي.