وفاة جندي من الحرس الوطني الأمريكي في حادث غير قتالي بالعراق

أعلن الجيش الأمريكي يوم الاثنين عن وفاة جندي / 34 عاما / من الحرس الوطني لولاية إنديانا في حادث غير قتالي بالعراق.

وقالت قيادة الحرس الوطني بالجيش في بيان إن الكابتن إريك ريتشارد هارت، من إنديانابوليس بولاية إنديانا، توفي يوم السبت في العراق. وكان هارت يخدم ضمن كتيبة القيادة والأركان التابعة للفرقة 38 مشاة بولاية إنديانا. ولا تزال ملابسات وفاته قيد التحقيق.

وعلى الرغم من توقف جميع العمليات القتالية للقوات الأمريكية في العراق، لا يزال هناك 2500 جندي أمريكي متمركزين في البلاد لمساعدة الجيش العراقي في عمليات مكافحة تنظيم داعش والتدريب. وتعرضت تلك القوات لهجمات متكررة خلال الأشهر الـ14 الماضية، منذ هجوم حماس على إسرائيل الذي أدى إلى رد عسكري أوسع من تل أبيب.

وخلال العام الماضي، شنت القوات المدعومة من إيران هجمات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ والقذائف على المنشآت الأمريكية في العراق ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق مع الحكومة العراقية لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش في العراق بحلول عام 2025. وانسحبت القوات الأمريكية بالفعل من بعض القواعد التي كانت تحتلها منذ عقدين من الزمن.

وتحافظ واشنطن على وجود مستمر في العراق منذ غزوها عام 2003. وعلى الرغم من انسحاب جميع القوات القتالية الأمريكية عام 2011، عاد آلاف الجنود في عام 2014 للمساعدة في هزيمة تنظيم داعش.