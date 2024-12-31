دراسة: 96% من أطفال غزة يشعرون أنهم على وشك الموت

كشفت دراسة أجراها مركز متخصص في الصحة النفسية في قطاع غزة، أن 96% من الأطفال في قطاع غزة يشعرون بأن الموت وشيك، فيما 87% من الأطفال يظهرون خوفا شديدا، بينما يعاني 79% منهم من الكوابيس.

وأظهرت الدراسة، التي أعدها مركز التدريب المجتمعي وإدارة الأزمات الفلسطيني، بدعم من "تحالف أطفال الحرب"، أن أكثر من عام من النزوح والقصف المتواصل ترك أطفال قطاع غزة الأكثر ضعفا يعانون من أزمات نفسية حادة، حيث أصبحت عائلاتهم على حافة الانهيار.

وشملت الدراسة مقابلات مع 504 أسر، تضم أطفالا ذوي إعاقة أو مصابين أو منفصلين عن عائلاتهم، وخلصت إلى نتائج مروعة بشأن الصحة النفسية للأطفال في القطاع.

وأفادت الدراسة بأن 92% من أطفال غزة لا يتقبلون الواقع، و77% يتجنبون الحديث عن الأحداث الصادمة، فيما يظهر 73% منهم سلوكا عدوانيا، بينما قال 49% من أطفال عينة الدراسة أنهم يتمنون الموت بسبب الحرب.

وبحسب الدراسة، فإن 88% من العائلات تعرضت للنزوح عدة مرات، في حين أن 21% من الأسر تنقلت 6 مرات أو أكثر هربا من الخطر.

وتعيش معظم الأسر على دخل يومي يعادل 4.19 دولار، مع وجود 80% من المعيلين عاطلين عن العمل، كما أن نحو 24% من الأسر يديرها أطفال لا تتجاوز أعمارهم 16 عاما.

وكانت آخر الإحصائيات الرسمية حول خسائر وضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أظهرت أن عدد الشهداء من الأطفال وصل (17,818) شهيدا، من بينهم (238) طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية، و(853) طفلا استشهدوا خلال الحرب وعمرهم أقل من عام، و(44) استشهدوا نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والمجاعة، حيث يشكل الأطفال والنساء (70%) من إجمالي الضحايا.

وأظهرت الإحصائية أيضا أن (35,060) طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما، فيما (3,500) طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء.