سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباطأت وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الحالي مع تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع.

وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الوطني الصادر اليوم الثلاثاء تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر الحالي إلى 1ر50 نقطة مقابل 3ر50 نقطة خلال نوفمبر.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

يذكر أن هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يظل فيه المؤشر أعلى من 50 نقطة.

في الوقت نفسه أظهر تقرير منفصل لمكتب الإحصاء الوطني ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الحالي إلى 2ر52نقطة مقابل 50 نقطة خلال الشهر الماضي.