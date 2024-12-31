القيادة العامة في سوريا تعلن تعيين اللواء مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع بالحكومة الجديدة

أعلنت القيادة العامة في سوريا، صباح اليوم الثلاثاء، تعيين اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة بالجمهورية العربية السورية، وذلك عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وأبو قصرة المعروف أيضا باسم أبو الحسن 600 هو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية في «هيئة تحرير الشام» التي أطاحت بنظام بشار الأسد من السلطة في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أنه حائز على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية وهو من مواليد مدينة حلفايا بمحافظة حماة.

وتولى أبو قصرة هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك، وعرف باسمه العسكري «أبو حسن الحموي».