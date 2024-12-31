سمير فرج عن اضطرابات المنطقة: لا داعٍ للقلق ومصر ليست سوريا

قال الخبير العسكري اللواء دكتور سمير فرج، إن وجود جيش قوي وشرطة قوية في مصر يدعو للاطمئنان، في ظل الاضطرابات التي تحدث في المنطقة، معقبا: «مصر ليست سوريا».

وأشاد خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»، مساء الإثنين، باحتفالات تخرج طلبة الكليات الحربية هذا العام، والتي تشير إلى مدى قوة واستعداد أبناء الجيش المصري للدفاع عن مصر.

ولفت إلى تنفيذ الجيش المصري العديد من المناورات العسكرية عالية المستوى في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تنفيذ مناورات التفتيش الحربي، والتي تختبر جاهزية الحرب، بالإضافة إلى المناورات التي تستخدم الذخيرة الحية، والتي تعتبر محاكاة للحرب.

ولفت إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات اعتمد على السلاح الروسي، فيما اعتمد الرئيس الراحل حسني مبارك ركز على السلاح الأمريكي، منوهًا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على تنويع مصادر السلاح.

وأشار إلى أن مصر طوَّرت أسطولها الجوي والبري، بشراء أحدث أنواع الطائرات الحربية، مثل الرافال والميسترال، مضيفًا أن مصر تمتلك حاليًا أحدث أنواع الدبابات على مستوى العالم.

ولفت إلى أن مصر تمتلك أحدث أنواع الصواريخ والتي تسمى"هيلفاير المجنحة"، موضحًا أنها تكون عالية الدقة في إصابة الهدف.