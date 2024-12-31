رجل يقتل شقيقه طعنا إثر شجار بشمال ألمانيا

تصاعد خلاف بين شقيقين في مدينة فلنسبورج بشمال ألمانيا إلى شجار جسدي أسفر عن مقتل أحدهما، وفقا لما أعلنته الشرطة يوم الاثنين.

ووفقا للتحقيقات الأولية، اندلعت المشاجرة بين الرجلين، البالغين من العمر 50 و 44 عاما، في وقت مبكر جدا من يوم الأحد، بعد منتصف الليل بقليل.

وبعد فترة وجيزة، يُزعم أن الشقيق الأصغر طعن الآخر في رقبته بسكين. وتم نقل المصاب إلى المستشفى لكنه توفي متأثرا بإصابته الخطيرة.

وقام شقيق ثالث /53 عاما / بإبلاغ الشرطة. وتم اعتقال كل من الشقيقين الأصغر والأكبر في مكان الحادث.

وفي يوم الاثنين، تم إيداع الشقيق الأصغر / 44 عاما / الحبس الاحتياطي، بينما أُفرج عن الشقيق البالغ من العمر /53 عاما / يوم الأحد.

ولا تزال فرقة جرائم القتل تحقق في القضية.

ولم يتضح في البداية سبب اندلاع الشجار، كما لم تكشف الشرطة عن جنسية الرجلين.