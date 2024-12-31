التعليم: بدء امتحانات الثانوية العامة 14 يونيو المقبل

قالت وزارة التربية والتعليم ان امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي تبدأ من السبت 14 يونيو 2025، عل أن تكون امتحانات نهاية العام لصفوف النقل من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام من يوم السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

وأضافت الوزارة، في خطاب رسمي إلى المديريات التعليمية، ان امتحانات المواد خارج المجموع العملي والأنشطة والمستوى الرفيع لصفوف النقل، تعقد بدءا من يوم الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025، تحت مسئولية المدرسة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

وقررت الوزارة أن تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية من السبت 31 مايو وحتى الأربعاء 4 يونيو 2025، على أن تكون امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل من السبت 26 يوليو 2025، أما امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية فإنها ستكون من الأحد 3 أغسطس 2025.