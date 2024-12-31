 وزيرا خارجية سوريا والسودان يبحثان توسيع العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 1:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزيرا خارجية سوريا والسودان يبحثان توسيع العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون


نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 12:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 12:35 م

قالت وزارة الخارجية السورية، إن اتصالًا هاتفيًا جرى بين وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة أسعد الشيباني، ونظيره السوداني علي يوسف الشريف.

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، أن الشريف، بارك خلال الاتصال للشعب السوري انتصاره، وأكد دعم السودان الشقيق للشعب السوري بما يحقق الأمن والاستقرار والسلم.

وأشارت إلى أن «الوزيرين أكدا خلال الاتصال رغبتهما في توسيع العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون؛ بما يخدم الشعبين الشقيقين».

وفي وقت سابق، لفت الشيباني، إلى أنه تلقى اتصالات هاتفية من نظرائه في المغرب والعراق واليمن والسودان.

وقال في تغريدة عبر منصة «إكس»، إن هذه الاتصالات «عكست مدى أهمية دور سوريا الفاعل في نسج علاقات وثيقة بين شعوب المنطقة ودعم الاستقرار والازدهار».


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