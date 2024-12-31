دي بروين عن مستقبله مع مانشستر سيتي: لا شيء حتى الآن

أجاب البلجيكي كيفين دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، بشكل مقتضب حول مستقبله مع ناديه.

عقد كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقع في يناير مع أي نادٍ آخر، وسط اهتمام من إنتر ميامي الأمريكي.

ووفقًا لصحيفة «إندبندنت» البريطانية فإن دي بروين أجاب بشكل مقتضب على سؤال حول مستقبله مع الفريق، بقوله: «لا.. لا شيء حتى الآن».

وتطرق اللاعب البلجيكي للحديث عن صراعه مع الإصابات، بقوله: «الإصابات ليست لطيفة لكن لا يوجد الكثير مما يمكنك فعله حيال ذلك، فقط ننتظر. آمل أن أتحسن الآن».

وقدم كيفين دي بروين أداءًا مميزًا في نجاح مانشستر سيتي، منذ انضمامه إلى النادي في عام 2015.