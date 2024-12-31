 تعيين أول سورية في منصب محافظ - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تعيين أول سورية في منصب محافظ

محسنة المحيثاوي
محسنة المحيثاوي
دمشق - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 12:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 12:14 م

عينت الإدارة الجديدة في سوريا محسنة المحيثاوي محافظاً لمحافظة السويداء جنوبي البلاد.

وقالت ايهم الشوفي، من نشطاء الحراك المدني في السويداء: " تعيين المحيثاوي من قبل الإدارة الجديدة في سوريا هو استكمال لقرار الحراك الشعبي بترشيحها للمنصب"، مشيرة إلى أن المحيثاوي كانت مديرة للمصرف العقاري في السويداء إضافة الى عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة.

وأضافت الشوفي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "المحيثاوي من أول السيدات التي شاركن في الحراك السلمي بمحافظة السويداء وتتواجد بشكل دائم في ساحة الكرامة، ورغم تعرضها للمضايقات من قبل النظام السابق، استمرت بمسيرتها وإصرارها على المشاركة في الحراك."

والمحيثاوي من مواليد قرية لبينه في محافظة السويداء عام 1970 وتنتمي للطائفة الدرزية وحصلت على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق .

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