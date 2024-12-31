بدء تساقط الثلوج الخفيفة على قمم جبال سانت كاترين

شهدت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بدء تساقط الثلوج الخفيفة على قمم الجبال بعد تعرضها لموجة من الصقيع نتيجة للانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى، واتخاذ كافة التدابير اللازمة تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وتعرض المدينة لموجة شديدة من الصقيع، وبدء تساقط الثلوج على قمم الجبال.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات تتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، خاصة أنه متوقع زيادة تساقط الثلوج خلال الساعات المقبلة خاصة في منتصف الليل.

وأكد أنه جرى دعم المدينة بمحولات كهربائية وكميات كافية من الوقود لزيادة استهلاك المواطنين له للتدفئة، إضافة إلى زيادة كميات السلع الغذائية تحسبًا لحدوث أي طوارئ، والتواصل مع كافة الجهات المعنية أول بأول، وتطهير البحيرات والسدود الجبلية التي جرى إنشاؤها لتخزين مياه الأمطار.

وأشار إلى أن الغيوم تغطي سماء المدينة والسحب تهبط على قمم الجبال، مما زادة من برودة الطقس، وتساقط الثلوج على هيئة رزاز بقمم الجبال، بعد انخفاض معدل درجات الحرارة بمعدل سريع مع حلول الليل لتصل إلى 1 تحت الصفر في المدينة، و7 تحت الصفر على قمة جبل موسى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد مساء اليوم، طقس شديد البرودة، واحتمال تساقط الثلوج على سانت كاترين، وتساقط أمطار خفيفة على بعض المحافظات على فترات متقطعة، وناشدت المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة بسبب الأجواء شديدة البرودة خاصة خلال فترات الليل والتي تقترب من الصفر في بعض المحافظات.