حماس: الوسطاء في مصر وقطر يبذلون جهودا مكثفة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

قال قيادي في حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن «الوسطاء في مصر وقطر يبذلون جهودا مكثفة؛ من أجل العودة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى».

وأضاف في تصريحات لفضائية «الشرق» للأخبار، صباح الثلاثاء، أن اتفاق التبادل «يمكن تحقيقه»، حال تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الشروط الجديدة التي عطلت التوصل لاتفاق الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن مصر وقطر تحاولان الضغط على حماس وإسرائيل، لإجراء محادثات إضافية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.

وأوضحت الهيئة العبرية، أن الوسطاء يضغطون على إسرائيل وحماس لاستئناف المحادثات بطريقة أكثر جدية.

والأربعاء الماضي، اتهمت حماس إسرائيل بوضع قضايا وشروط جديدة تتعلق بالانسحاب من غزة ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجّل التوصل لاتفاق كان متاحا.

لكن مكتب نتنياهو ادّعى في المقابل عبر بيان، أن الحركة الفلسطينية هي من تضع «عقبات جديدة» أمام التوصل إلى صفقة.