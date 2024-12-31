العراق يتعاقد لبناء 5 صوامع جديدة لتخزين الحبوب بسعة 60 ألف طن

وقع العراق وشركتان مصرية وسويسرية عقدا لبناء خمسة صوامع لتخزين الحبوب بسعة 60 ألف طن.

وقال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري في بيان صحفي إن الشركة العامة لتجارة الحبوب وقعت عقدا مع شركتي بهلر السويسرية وسامكو المصرية لبناء خمس صوامع جديدة وحديثة بطاقة تخزينية تبلغ 60 ألف طن موزعة على محافظات كركوك والأنبار وواسط والنجف والمثنى لضمان توفير طاقات تخزينية كافية لاستيعاب كميات الإكتفاء الذاتي والاستراتيجي من الحنطة وهو إنجاز تحقق على مدى العامين الماضيين".

وذكر أن الوزارة عملت بالتوازي على تهيئة مخازن بسعة مليون طن إستعداداً للموسم القادم إلى جانب توقيع هذا العقد كجزء من الحزمة الأولى مع خطة مستقبلية لإنشاء 20 صومعة جديدة.

وسجل العراق خلال العام الحالي أكبر موسم لتسويق الحنطة تجاوز 6 ملايين و302 ألف طن فيما يتوقع أن تقفز معدلات الموسم المقبل هذه المعدلات بعد إتساع رقعة الأراضي الزراعية بإعتماد طرق الإرواء الحديثة وخاصة في المناطق الصحراوية.