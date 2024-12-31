تراجع معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ 4 سنوات

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء تراجع الضغوط التضخمية في كوريا الجنوبية بشكل كبير خلال العام الحالي، بعد أعلى نمو للأسعار منذ عقود خلال فترة ما بعد جائحة كورونا.

وفقا للبيانات التي جمعتها وكالة الإحصاء الكورية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3ر2% سنويا خلال العام الحالي وهو أقل مستوى له منذ 4 سنوات حيث ارتفع بنسب 5ر2% خلال العام الماضي و6ر3% في العام السابق و1ر5% في 2021.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن معدل التضخم في العام الحالي جاء متوافقا مع توقعات بنك كوريا الجنوبية المركزي الصادرة في نوفمبر وكانت 3ر2% أيضا في حين يستهدف البنك تضخما بمعدل 2% فقط.

وذكرت وكالة الإحصاء الكورية الجنوبية أن أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية ارتفعت بنسبة 7ر2% على أساس سنوي خلال العام الحالي، حيث شهدت الخضروات على وجه الخصوص ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 8ر9%، وهو ما يمثل أعلى نمو سنوي منذ عام 2010.

وفي المقابل، انخفضت أسعار المنتجات البترولية بنسبة 1ر1% عن العام السابق، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط العالمية.

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 2ر2% سنويا خلال العام الماضي.

وخلال الشهر الحالي ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 9ر1% سنويا، مقابل 5ر1% خلال الشهر الماضي.