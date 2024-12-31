النائب فريدي البياضي يشيد بالاستجابة لمطالب الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية

أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ضرورة وجود قانون للمسئولية الطبية وحماية حقوق المريض والطبيب.

وقال البياضي، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: "بقى لي كتير ما وافقتش على قانون من حيث المبدأ، أتمنى نوافق عليه لأنه احتياج شديد، اللغط الشديد خلى الناس تقول مش عايزين قانون".

وشدد على ترحيبه بالحديث في اللجنة عن توافق الحكومة والأطباء ومجلس النواب على تعديل عدد من النصوص في مشروع القانون، ومنها العقوبات المتعلقة بالحبس.

وقال: "سعيد بالكلام اللي اتقال عندنا أمل إيجابي ترجمة هذا الكلام لتعديلات في القانون"، مضيفًا: "في أطباء يخطئوا ومهملين يستحقوا العقاب، لكن في آخرين يعملون تحت ضغط وبيئة عمل صعبة محتاجين نراعي ظروف الضغط على الأطباء وإحنا بنشوف القانون".

واختتم قائلا: "في فرق بين مشرط عور عيان بالخطأ، وواحد ماسك مطوة وأصاب واحد في الشارع".