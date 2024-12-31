اتحاد الغرف التجارية في غزة: المساعدات لا تغطي 15% من احتياجات المواطنين

قال رئيس اتحاد الغرف التجارية في قطاع غزة عائد أبو رمضان، إن ما يدخل غزة من قوافل مساعدات إنسانية لا يغطي 15% من احتياجات المواطنين.

وأوضح أبو رمضان في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، أن أسعار السلع الأساسية تشهد ارتفاعات كبيرة مقارنة بما قبل الحرب، ما يجعل من الصعب على المواطن شراءها حتى لو توفرت بالأسواق، علاوة على أزمة السيولة الحقيقية نتيجة تعطل البنوك بالكامل، وتلف النقد المتداول.

وفي سياق متصل، قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة أمجد الشوا، إن 110 آلاف خيمة تؤوي نازحين في مختلف أنحاء قطاع غزة، يرتعد مَن بداخلها من شدة البرد في ظل وجود مجاعة ومنع دخول المساعدات وحاجة 25 ألف مريض إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج.

وأشار الشوا، إلى الطلب المتكرر من منظمتي الصحة العالمية والصليب الأحمر من أجل حماية الطواقم الطبية والمرضى والمستشفيات، مع تنصل سلطات الاحتلال من القوانين والقرارات الدولية كافة، واعتقال الجرحى والطواقم الطبية، وقصف المستشفيات وإحراقها.

بدوره، قال مدير المهن الطبية المساندة في مستشفى المحتسب في الخليل نضال أبو عفيفة، إنه تم الانتهاء من جمع 5 آلاف وحدة دم ضمن الحملة الرابعة للتبرع بالدم لأهل قطاع غزة، وتلبيةً لاحتياجات الشعب في القطاع، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة رحمة الدولية.

وأضاف أبو عفيفة، أنه منذ بدء العدوان على أهل قطاع غزة، تم إرسال ثلاث حملات للتبرع بالدم، وتم خلالها إيصال عشرة آلاف وحدة.