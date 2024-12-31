ملك الدنمارك يسير على خطى والدته في إلقاء خطاب رأس السنة الجديدة

يعتزم ملك الدنمارك فريدريك العاشر إلقاء خطاب رأس السنة الجديدة على الهواء مباشرة، لأول مرة ليلة رأس السنة الجديدة.

ويواصل الملك / 56 عاما/ بهذا تقليدا طويل الأمد، ويكرس النهج الذي سارت عليه والدته ملكة البلاد السابقة الملكة مارجريت الثانية /84 عاما/.

يشار إلى أن الدنماركيين اعتادوا متابعة الخطاب الملكي عن كثب كل عام – ومن بين ذلك الخطاب الأخير الذي أعلنت فيه الملكة تنازلها عن العرش بعد 52 عاما من الجلوس على العرش ، والذي كان بمثابة مفاجأة كاملة.

ومن المقرر أن تبث هيئة الإذاعة الدنماركية الخطاب الملكي تمام الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش) على الهواء مباشرة من قصر أمالينبورج في العاصمة كوبنهاجن.

واعتاد الدنماركيون متابعة خطابات الملكة مرجريت باهتمام ، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أنها كانت تجد باستمرار كلمات واضحة لتلخيص القضايا الجارية.

ومع استثناءات قليلة ، خاطبت الملكة شعبها من غرفة الاستقبال الخاصة بها في قصر كريستيان التاسع بأمالينبورج.

ومن المتوقع أن يلقي الملك فريدريك العاشر كلمته اليوم من قصر فريدريك الثامن المجاور، حيث يعيش مع قرينته الملكة ماري /52 عاما/.