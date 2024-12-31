الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تفقد 445 عسكريا على محور كورسك في يوم واحد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن وحدات الجيش الروسي في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية، كبدت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر بشرية بلغت أكثر من 445 عسكريا في يوم أمس الإثنين، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وذكرت الوزارة الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، واصلت عملياتها الهجومية على محور كورسك، مستهدفة تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، فيما صدت هجوما مضادا لمجموعات أوكرانية أخرى.

وأشارت، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار، أكثر من 445 عسكريا، وناقلة جند مدرعة و13 مركبة قتالية، وعددا من المدافع الميدانية.

وأوضحت الوزارة، أن مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 45980 عسكريا.

يذكر أن الأنباء تتضارب حول حجم خسائر طرفي الصراع في النزاع القائم بين أوكرانيا وروسيا، حيث يدعي كل طرف تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون القدرة على التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل بسبب استمرار القتال.