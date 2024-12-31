جاريث ساوثجيت: أسرتي لن تناديني بـ «السير»

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استبعد جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا السابق، أن يناديه أفراد عائلته بلقب "سير" بعد حصوله على لقب فارس، في حفل تكريمات العام الجديد.

وحصل ساوثجيت على لقب فارس تقديرا لمسيرته مع كرة القدم، ليصبح رابع مدرب إنجليزي يحصل على هذا اللقب بعد السير والتر وينتربوتوم والسير ألف رامسي والسير بوبي روبسون.

وكتب ساوثجيت عبر حسابه على موقع لينكد إن اليوم الثلاثاء "أنا سعيد للغاية بجميع الرسائل والتعليقات الرائعة التي تلقيتها منذ الإعلان عن حصولي على لقب الفارس".

وأضاف "لقد حصلت على أعظم شرف بتمثيل منتخب بلدي لاعبا ومدربا لمدة 20 عاما، وأن أكون جزء من رياضة كرة القدم التي أحبها لمدة 40 عاما".

وتابع ساوثجيت "أوجه شكرا خاصا لعائلتي على حبهم ومساندتهم الدائمة لي، رغم أنهم أكدوا لي أن الألقاب التي ينادوني بها في المنزل لن تتغير".

وأشاد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بساوثجيت ووصفه بأنه أحد أعظم المدربين على الإطلاق.

ولعب ساوثجيت 57 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا بين عامي 1995 و2004، كما شارك في ثلاث بطولات كبرى هي يورو 1996 وكأس العالم 1998 ويورو 2000.

وقاد ساوثجيت المنتخب الإنجليزي للتأهل لقبل نهائي كأس العالم 2018، وبعد أربعة أعوام خسر المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية أمام منتخب فرنسا وصيف مونديال 2022.

وأنهى ساوثجيت انتظار إنجلترا الذي دام 55 عاما للوصول إلى نهائي بطولة كبرى بالتأهل لنهائي يورو 2020، حيث خسر الإنجليز أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

وبعد أربع سنوات خسر المنتخب الإنجليزي أمام إسبانيا في نهائي يورو 2024 في برلين.

لكن ساوثجيت، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية في 2019، ترك منصبه كمدرب لإنجلترا بعد 102 مباراة، بعدما بات أول مدير فني يقود المنتخب الإنجليزي لنهائي بطولتين كبيرتين.